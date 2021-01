Selena Gomez: ecco i prodotti 2021 di Rare Beauty

Novità in arrivo in casa Rare Beauty. Selena Gomez ha, infatti, lanciato dei nuovi prodotti all’interno della sua linea di cosmetici. La collezione, ancora inedita in Italia, potrebbe arrivare nel nostro paese proprio alla metà di quest’anno.





Mentre i Selenators italiani attendono con ansia in America posso beneficiare del secondo lancio Stay Vulnerable che comprende:

Ombretto liquido

Blush in crema

Glossy Lip Balm

Tutti i prodotti sono disponibili in 5 colorazioni differenti. I prezzi variano dai 18 ai 21 dollari e la cantante ha anche aggiunto alcuni accessori con questa collezione: una makeup bag, degli sticker e un pennello per occhi. La collezione è già sold out online ma sarà disponibile anche nelle profumerie Sephora e sul sito.

Ecco i prodotti della collezione Stay Vulnerable di Rare Beauty

Un progetto che ha visto Selena coinvolta negli ultimi due anni per lavorare non solo a una linea di makeup ma anche al Rare Impact Fund, una raccolta che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul mental health e problemi adesso correlati. Infatti, l’1% di ogni acquisto sarà devoluto proprio a questo fondo.