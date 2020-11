I Q4 stasera ospiti a Giovani e Famosi: ecco cosa faranno

Martedì 3 novembre va in onda in seconda serata su Rai 2 la quinta puntata di Giovani e Famosi con i Q4. Nell’episodio di questa sera, in onda alle 00. 15 dopo Il Collegio, sarà protagonista la storia di Diego lazzari, Gianmarco Rottaro, Lele Giaccari e Tancredi Galli.

I quattro influencer che insieme formano la crew dei Q4, una delle più amate in Italia, racconteranno in questo docufilm tutti i retroscena della loro vita che è costantemente sotto la videocamera dei loro smartphone.

Dopo “Giovani e ricchi”, “Giovani e Londra”, “Giovani e Sport”, “Giovani e Influencer” torna Alberto D’Onofrio in veste di autore e conduttore con la sua nuova serie di documentari, spin off della precedente serie “Giovani e…” dedicata alle nuove generazioni. Questa volta D’Onofrio racconta i percorsi di giovani diventati famosi in vari campi: la musica, lo sport, il cibo, gli influencer…

“Erano quattro ragazzi di Roma come tanti altri, ora sono le nuove star del mondo #teen. Li ho seguiti nella loro vita per raccontare le loro storie”, scrive Alberto D’Onofrio per annunciare la puntata di stasera.

In questo docufilm i Q4 spiegheranno la loro visione del nuovo mondo dei social. Si conosceranno anche i genitori dei protagonisti e delle loro fan, che raccontano il loro punto di vista su ciò che sta accadendo nella vita dei quattro ragazzi, e perché alcune volte addirittura partecipino ai video dei figli (per avvicinarsi di più alla loro vita?). Il programma incontrerà i fan dei Q4 che considerano i nostri protagonisti come “i loro nuovi idoli partiti dal nulla.

I protagonisti delle prossime puntate saranno la campionessa mondiale di Muay Thai Jleana Valentino e il giovanissimo Chef Valerio Braschi.

