Amici 2020: quando inizia? Ecco la possibile data

Fra i programmi televisivi che andranno in onda nei prossimi mesi c’è la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il talent italiano più longevo e di maggior successo della nostra televisione prendeva, solitamente, posto nel palinsesto autunnale più o meno in questo periodo o poco più avanti.

Purtroppo, la collocazione della nuova edizione di Amici non è stata ancora fissata in maniera definitiva. Come è noto sono due gli appuntamenti autunnali con il talent show, il primo, quello principale è posizionato nel sabato pomeriggio su Canale 5. Il secondo, quello con il daytime, quest’anno è stato collocato su Italia 1 nella fascia preserale.

Nei giorni scorsi sul sito di Publitalia, l’azienda che si occupa di raccogliere la pubblicità per conto delle reti televisive Mediaset, ha pubblicato l’offerta editoriale per l’autunno, posizionando Amici a dicembre, più avanti quindi rispetto alla consueta collocazione.

Secondo quanto apprende TvBlog, invece, Amici dovrebbe partire qualche settimana prima, si parla infatti di sabato 14 novembre.

Gli appuntamenti del daytime posizionati nel preserale di Italia1 invece dovrebbero partire dalla settimana successiva. Continuiamo a usare il condizionale perché, come accennato sopra, la data effettiva ed ufficiale della partenza della stagione 2020-2021 di Amici di Maria De Filippi non è stata ancora nota.

Per quel che riguarda il cast del programma, gli insegnanti in particolare, al momento non vi è alcuna certezza e tutto è in evoluzione. Quello di Arisa rimane al momento uno dei nomi più papabili come nuovo membro del corpo docente di Amici 20.

Si riparte! I Casting sono aperti e se anche tu pensi di meritare un banco nella classe di #Amici20 cosa aspetti? Iscriviti subito QUI 🖋➡ https://t.co/0HXBgiAiwq pic.twitter.com/YoKZ5EMtYK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 21, 2020