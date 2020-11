Il Collegio 5: dove guardare in diretta streaming la seconda puntata

A partire dal 27 ottobre va in onda in prima serata su Rai Due Il Collegio 5! La trasmissione più amata dai giovanissimi italiani, come già vi avevamo anticipato su Ginger Generation, cambia questa volta location e epoca. Il Collegio 5 è infatti ambientato nel 1992 e si svolge in un prestigioso istituto di Anagni, il Convitto Regina Margherita, vicino Roma.

Dove guardare la seconda puntata de Il Collegio 5 in streaming

La nuova edizione del docu-reality va in onda ogni martedì per 8 puntate che sono trasmesse alle 21:20 su Rai 2. Ogni episodio del programma è disponibile in diretta streaming alla stessa ora anche su RaiPlay.

Clicca qui per comprare il libro di questa stagione!





Ecco tutte le novità di questa edizione

Al di là del format che resta sostanzialmnete invariato, a Il Collegio 5 vedremo anche tante novità rispetto alle edizioni passate. Oltre alla nuova scuola c’è infatti un nuovo sorvegliante. Tutte le novità ci sono state svelate da Blogtvitaliana.it.