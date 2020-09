Un po’ a sorpresa e un po’ come ci aspettavamo, il primo libro dei Q4 ha già conquistato la vetta dei libri più venduti in Italia.

Pubblicate solo il 1 settembre, al loro debutto nell’editoria, le 160 pagine scritte dai giovanissimi tiktoker si sono stabilizzate al primo posto della classifica generale con più di 11 mila copie vendute. Si tratta di dati resi noti da La Repubblica.

Sotto di loro, nella classifica, compaiono nomi del calibro di Carlo Rovelli, Valérie Perrin, Sandro Veronesi e Ferzan Ozpetek.

I progetti di Diego, Gianmarco, Tancredi e Lele, tuttavia, non finiscono qui. Da pochi giorni sono sbarcati anche in edicola con un album di figurine sulla loro vita e sta già andando a ruba.

Come loro stessi hanno anticipato nel loro ultimo video su Youtube, il libro rappresenta solo un inizio! Da questo settembre in poi, infatti, i quattro ragazzi ci promettono che non si fermeranno e che ci regaleranno presto tante altre sorprese.

E come se una mano sconosciuta, enorme, ci avesse preso sparsi, dove eravamo, e ci avesse stretto nel pugno. Uno per tutti, tutti per uno. Non potevamo più scappare. L’amicizia è imprevedibile come l’amore, quando scatta scatta. Il caso ci ha riuniti e non c’è niente che possa separarci.” Quattro ragazzi divertenti sono meglio di uno. Anche di due. Quei 4 lo sanno bene, appena le loro strade si sono incrociate hanno capito che sta – va succedendo qualcosa di speciale. Sono diventati inseparabili, e hanno cominciato a sognare in grande: da Roma a Milano, dalla loro cameretta alla conquista del mondo intero. Adesso Diego, Gianmarco, Tancredi e Lele condividono un appartamento, i progetti e i sogni dei vent’anni. E in questo libro aprono la porta di casa per svelare alle fan tutti i loro segreti.