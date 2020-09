Q4: come incontrarli a Milano con il loro album di figurine

I Q4 sono da poco in edicola con il loro album di figurine e ora ci spiegano come incontrarli. Nel loro ultimo video, i ragazzi raccontano quanto siano sorpresi e felici di come stanno andando le vendite dell’album e mostrano la virtual card che è in ogni pacchetto. Con questa card speciale e l’app dei Q4, è possibile accedere a dei contenuti virtuali sul proprio smartphone.

Nella collezione di 180 figurine sono comprese 20 special card differenti che permettono anche di fare dei TikTok insieme a loro. Nello specifico, le video cards si animano con uno dei video più popolari dei Q4, mentre le trend cards fanno apparire degli ologrammi dei ragazzi con coreografie esclusive dedicate ai fan.

Trova la golden card per incontrarli

Inoltre, è possibile partecipare a un concorso che il pubblico apprezzerà sicuramente! Chi troverà una delle 10 golden card, potrà partecipare a un incontro che si terrà a marzo 2021, emergenza sanitaria permettendo.

Tutti e dieci i vincitori incontreranno i Q4 e le spese di viaggio, incluso il pernottamento a Milano per il vincitore e un accompagnatore saranno comprese nel premio! Questo è un modo originale ideato dalla crew per incontrare i fan, visto che le norme anti Covid-19 non permettono ai ragazzi di organizzare eventi più in grande. Un sogno che è sicuramente nel loro cuore.

Quella dell’album è solo una delle novità che durante il mese di settembre i Q4 ci hanno regalato. Prima ancora, c’è stata l’uscita del loro primo libro, Fratelli per caso, dove Diego, Tancredi, Lele e Gianmarco raccontano le loro singole storie e come si è formato il loro gruppo.

Ma non è tutto perché la crew ha appena adottato un adorabile cagnolino e presto protrebbe trasferirsi in una casa più grande, come da tempo sospettiamo.

Q4 in edicola?!?!

