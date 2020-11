Elezioni USA 2020: per chi hanno votato le celebrità?

Ancora pochissime ore e il mondo saprà chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America. A sfidarsi in queste Elezioni USA 2020 saranno il candidato democratico Joe Biden e il presidente uscente Donald Trump. Personalità e approcci alla politica molto diversi, per molti versi opposti.

Da un lato rilfessivo e pacato Joe Biden, dall’altro vulcanico e sopra le righe Donald Trump. La sfida, perlomeno sulla carta, sembra favorire Joe Biden, che avrebbe un vantaggio su Trump anche in molti degli stati importanti. Il sistema elettorale statunitense è infatti come saprete diverso da quello italiano. Il presidente della nazione di norma è eletto anche e soprattutto grazie al peso di alcuni stati chiave, come Texas e Florida.

Chi vincerà le Elezioni USA 2020? La sfida è ancora aperta, ma nel frattempo scopriamo per chi hanno votato alcune delle nostre celebrità preferite!

Ad esprimere il loro voto e il loro supporto al presidente Donald Trump via social non sono stati in moltissimi. Eppure, per alcune celebrità conosciamo molto bene le intenzioni di voto. Fra gli altri ricordiamo Dennis Quaid, Kristie Alley, Roseanne Bunn, Stasey Dash e Stephen Baldwin, il padre di Hailey Bieber, oltre a Kid Rock.

Fra i supporter di Donald Trump troviamo anche il rapper Lil Wayne, che nelle scorse ore ha pubblicato una foto insieme all’attuale presidente USA.

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf

— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) October 29, 2020