Amici 23: Mew e Matthew hanno lasciato la scuola, il possibile motivo

In queste ultime ore ha tenuto banco un mistero che riguarda delle foto che ritraevano Mew e Matthew al di fuori dalla scuola di Amici 23.

Purtroppo, nel daytime di oggi, 9 gennaio, è arrivata la conferma di quanto si sospettava. La produzione ha annunciato, dunque, che i due cantanti hanno lasciato il programma e lo hanno fatto insieme, per motivi personali.

La scritta con il comunicato ufficiale è apparsa subito dopo il filmato inerente il compleanno di Sofia. Durante la festa preparata per la ballerina, neo diciottenne, si sono visti tutti i ragazzi. Unico assente: proprio Matthew. Mew, invece, è apparsa solo di sfuggita ma non sembrava particolarmente coinvolta dall’entusiasmo generale.

Al momento, non è certo che cosa sia successo esattamente, né sappiamo se a breve verrà data una spiegazione ufficiale nel contesto della trasmissione.

Mew e Matthew lasciano Amici 23

Tra le spiegazioni più verosimili c’è senza dubbio il fatto che il cantante nei giorni scorsi è apparso estremamente deluso dal giudizio (secondo noi durissimo) di Rudy Zerbi nei suoi confronti.

Quello che una volta era il suo ex professore gli ha dato 0 durante la più recente gara di canto in puntata e ha detto che in ultima posizione doveva esserci lui.

La delusione di Matthew non spiega però perché anche la sua fidanzata abbia deciso di lasciare il talent show. Mew è reduce, infatti, da una lunga serie di successi e di apprezzamenti che l’hanno portata ad essere la prima della classe. Successi che l’avrebbero condotta, molto probabilmente, dritta al serale.

Secondo molti, Valentina (questo il suo vero nome) ha abbandonato Amici per non lasciare sola la sua dolce metà in una decisione così difficile. Ipotesi bizzarra, ma per adesso è l’unica motivazione plausibile.

Soprattutto considerando il loro ultimo scambio di parole che è stato mostrato ieri, quando la ragazza ha supportato l’allievo nel suo momento di massimo sconforto.

Per capire cosa è successo veramente e perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici 23 non ci resta che attendere le dichiarazioni dei due cantanti.