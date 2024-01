Annalisa ed Elodie in che rapporti sono? Spunta l’ipotesi duetto a Sanremo!

Manca ormai meno di un mese all’inizio di Sanremo 2024 e i primi spoiler vogliono il nome di Elodie accostato a quello di Annalisa.

Le due cantanti dovrebbero esibirsi, il condizionale è d’obbligo, sulle note di Telephone di Lady Gaga e Beyoncé.

La notizia è stata pubblicata sul profilo X di LA TV e non è da considerarsi ancora ufficiale.

Quella sul palco dell’Ariston non sarebbe la prima volta per le due artiste, visto che si sono esibite insieme lo scorso dicembre al Mediolanum Forum di Assago, per l’ultima data del tour di Elodie.

In quell’occasione, hanno cantato e ballato sulle note di Mon Amour e Il ciclone.

La cantante ligure, in seguito, ha ringraziato pubblicamente la collega per averla voluta nel suo tour:

“Devo dirti grazie, sono felice come una bambina. Questa è la prima volta che cantiamo insieme e spero la prima di una lunga serie”.

Annalisa ed Elodie sono amiche?

Tra le due artiste, considerate due delle “dive di Amici” insieme ad Emma ed Alessandra Amoroso, ci sarebbe un rapporto di stima reciproca.

Annalisa, in particolare, ha sentito il bisogno di smentire l’esistenza di qualsiasi forma di rivalità.

La voce di Euforia ha precisato: “Nessuna rivalità, ci siamo viste anche recentemente. Sono stata al party di lancio del suo ultimo disco. Un duetto? Al momento non ci sono lavori in corso o progetti per un lavoro insieme, ma in futuro potrebbe esserci. Io e lei ci sosteniamo e stimiamo molto ed è bello, credo sia importante…

Lei ha il suo percorso e la sua carriera, io la mia, ma è bello essere una squadra e noi lo siamo. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente. Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Faccio il tifo per lei, così come per Emma e tutte le altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare.

In attesa di un’eventuale conferma del duetto tra Elodie ed Annalisa a Sanremo, ecco il video della loro esibizione insieme al Mediolanum.