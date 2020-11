Sconti Black Friday 2020 Amazon: su Ginger Generation trovate tutte, ma proprio tutte, le offerte di cui approfittare per i vostri regali di Natale!

Black Friday 2020 su Amazon: i prezzi dei prodotti, gli sconti e come effettuare l’acquisto

Amazon, anche quest’anno, vi propone migliaia e migliaia prodotti fantastici e con sconti davvero da capogiro. Per stimolare lo shopping pre natalizio, la piattaforma ha in serbo per voi una quantità pressoché infinita di offerte.

Scegliere è davvero un’ardua impresa! Grazie agli sconti del Black Friday 2020 su Amazon troverete oggetti per la casa, gioielli di tecnologia, libri, trucchi, giocattoli e chi più ne ha più ne metta.

Il Black Friday sarà insomma l’occasione perfetta per prepararvi al Natale 2020, un Natale per ovvie ragioni decisamente diverso dal solito. Grazie ad Amazon (ma anche agli altri online store) avrete insomma la possibilità di smarcare questo impegno con una scelta illimitata, senza dovervi spostare da casa e con prezzi davvero convenienti.

Come effettuare un ordine su Amazon

Portare a termine un ordine su Amazon è davvero super semplice-

Una volta avuto accesso al vostro account vi basterà cercare nella barra in alto il prodotto che farà al caso vostro. In alternativa potrete scorrere fra le categorie a sinistra, trovando quella a voi più consona. Dopo aver verificato il prezzo, lo sconto applicato, le caratteristiche del prodotto e le eventuali recensioni potrete aggiungere l’elemento al carrello.

Amazon vi chiederà a questo punto i dati di fatturazione e di pagamento (potete pagare con carta di credito o Paypal) e quelli di spedizione.

La piattaforma, vi ricordiamo, vi offre anche la possibilità di restituire un prodotto. In occasione delle festività natalizie 2020, gli articoli restituibili spediti tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2021. Le politiche di reso standard di Amazon di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli consegnati a partire dal 1 gennaio 2021.