Jesy Nelson si prende una pausa dalle Little Mix: i motivi

Le Little Mix hanno rilasciato un comunicato ufficiale per parlare delle condizioni di Jesy Nelson. Come saprete la cantante non aveva preso parte agli MTV EMA 2020 e neanche alla finale di The Search, il talent show delle LM.

Lo statement arriva dal profilo Twitter del loro manager, Simon Jones, che ha così dichiarato:

Jesy si sta prendendo una pausa estesa dalle Little Mix per motivi medici personali. Non faremo ulteriori commenti a riguardo e chiediamo ai media di rispettare la sua privacy in questo momento.

Non sono stati rivelati i dettagli ma si parla di problemi di salute chiaramente. La dichiarazione arriva dopo che giravano alcune voci sul possibile addio di Jesy alle Little Mix. Si vociferava, infatti, che la cantante fosse stanca di far parte della band e decisa quindi a mollare le sue compagne Perrie, Leigh-Anne e Jade.

Questi rumors sono stati prontamente smentiti dal manager anche se i fan adesso sono molto preoccupati per quali siano le reali condizioni della ragazza. I Mixers sono anche molto devoti alle quattro ragazze è stanno mandando messaggi di sostegno e amore nei confronti di Jesy. Auguriamo alla cantante di rimettersi presto in questo momento!