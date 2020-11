Qualche giorno fa vi avevamo annunciato l’uscita della serie Amazon The Wilds (scopri i dettagli qui). Ieri, sempre Amazon Prime Video, ha annunciato un nuovo progetto: Lol – Chi ride è fuori. Un comedy show con protagonisti volti noti della televisione italian.

LOL – Chi ride è fuori sarà disponibile dal prossimo anno su Amazon Prime. Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna saranno i protagonisti che a colpi di gag porteranno avanti il gioco. Fedez insieme a Mara Maionchi avranno invece il ruolo di game master e conduttori. Il programma rappresenta una sfida fra dieci comici professionisti. Essi dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari. Il premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto dal vincitore.

Un grande esperimento comico in sei episodi a colpi di improvvisazione, stands up e tanto altro. Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione. Successivamente ci sarà il cartellino rosso ovvero l’espulsione.

LOL è un format Amazon Studios di cui siamo molto orgogliosi, è stato un enorme successo per gli spettatori Prime Video nel mondo”, ha dichiarato Georgia Brown, Direttore European Amazon Originals, Amazon Studios. Siamo entusiasti di lavorare con Endemol Shine per portare una versione locale ai nostri clienti italiani il prossimo anno. Sperimentare nuovi formati richiede coraggio e grande fiducia, ha affermato Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia.

La forza di questo format originale Amazon risiede nella sua semplicità. Una gara a chi non ride mai, un gioco che tutti abbiamo fatto da bambini, declinato in uno show dal grande valore produttivo. A mettersi in gioco non solo un cast di professionisti della risata, ma anche un’inedita coppia della comicità costituita da Fedez e Mara Maionchi: un po’ arbitri, un po’ conduttori.