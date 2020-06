Plateado sarà il nuovo singolo di Dua Lipa con J Balvin e Bad Bunny?

A riguardo non abbiamo per il momento nessuna conferma. Ma secondo i beneinformati sembrerebbe che la bravissima Dua Lipa stia preparando per noi un tormentone estivo. Si dice infatti che fra non molto l’artista inglese di origini kosovare pubblicherà un nuovo singolo dal titolo Plateado.

Plateado, sempre secondo gli insider, sarà un pezzo dal sapore latino in collaborazione con due degli artisti più importanti del panorama urban pop latinoamericano. Stiamo parlando di nientepopodimeno che di J Balvin e di Bad Bunny!

Proprio così! I due re del reggaeton a livello mondiale avrebbero infatti collaborato con Dua Lipa per questa tanto chiacchierata Plateado, sulla cui uscita però aleggia il mistero.

Ecco cosa sappiamo di Plateado di Dua Lipa, J Balvin e Bad Bunny

Per il momento, la notizia è arrivata solo ed esclusivamente da una serie di account e siti sudamericani. Il pezzo sarebbe già stato registrato e sarebbe pronto per la pubblicazione fra una manciata di giorni.

ES OFICIAL, en los próximos días estará disponible #Plateado la nueva colaboración entre Dua Lipa, J Balvin y Bad Bunny. pic.twitter.com/WNMDkQUWFv — HG Media (@hgmediamx) June 23, 2020

La curiosità e l’hype su questa presunta Plateado è nata in particolare alla luce di alcune recenti dichiarazioni di un responsabile di Warner Music. Phil Christie, visto il successo di Future Nostalgia, ha infatti commentato che ci saranno molti altri nuovi singoli estratti dal secondo disco di Dua Lipa.

Future Nostalgia, una vera bomba pop, ha fin’ora scalato le classifiche mondiali grazie ad hit come Don’t start now, Phyisical e Break my heart. Si dice che il prossimo singolo possa essere la trascinante Levitating, ma anche qui a riguardo non ci sono conferme di sorta.

In attesa di scoprire se Plateado sarà il nuovo tormentone di questo 2020