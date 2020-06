Nulla di ufficiale, ma pare che Justin Bieber e Travis Scott abbiano una nuova collaborazione all’orizzonte. Non sappiamo di cosa si tratti, in realtà. Non ci è dato sapere se si tratterà di un nuovo singolo di Justin, o se di un nuovo pezzo del rapper. Sta di fatto che i due, di recente, sono stati “pizzicati” insieme in studio di registrazione.

Il breve video, apparso su Instagram Stories, ha scatenato grossa curiosità da parte delle belieber. Già, perché nella clip apparsa online Justin Bieber e Travis Scott non sono da soli. Il video ci presenta Justin in compagnia dei colleghi Big Sean (uno dei più noti ex di Ariana Grande) e al producer Hit Boy.

Ecco il video di Justin Bieber e Travis Scott in studio di registrazione insieme!

#justin Bieber #travisscott#Bigsean Justin Bieber ft Travis Scott ft Big sean in studio LAST NIGHT

Se Justin Bieber e Travis Scott tornassero effettivamente a collaborare non ce ne stupiremmo per nulla. Proprio di recente, nel suo quinto album, il buon Justin ha incluso una collaborazione con il rapper intitolata Second emotion. Changes è come ricorderete un album profondamente influenzato da atmosfere urban e dalla black music in generale.

In attesa di saperne qualcosa di più su questa collaborazione fra Justin Bieber e Travis Scott siamo ancora in attesa di un singolo di Justin di cui si parla da tempo. Si dice in effetti che l’artista canadese sia in procinto di rilasciare La Bomba, pezzo estivo in collaborazione con il rapper J Balvin. Nei giorni scorsi Justin era apparso sul set di questo presunto videoclip che, forse complice l’emergenza Covid-19, non ha più visto la luce.

Non ci resta che aspettare per sapere cosa Justin e Travis Scott abbiano in serbo per noi!