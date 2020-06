Il Collegio 5 potrebbe essere girato ancora a Bergamo (VIDEO)

Il Collegio 5 verrà registrato a Caprino Bergamasco, come per le precedenti edizioni, oppure avrà una location completamente diversa? Sul web sembra ormai scontato che le riprese avverranno a Roma. Tuttavia, un fan del docu-reality molto ben informato ci fa osservare che questa notizia potrebbe non essere quella definitiva.

Si tratta dello Youtuber Ivan Sanità che più volte si è recato in prossimità del convitto di Celana per provare a intravedere se si stesse muovendo qualcosa al suo interno.

Ebbene, se qualche tempo fa la struttura sembrava quasi abbandonata, da pochi giorni a questa parte la situazione sembra essere completamente cambiata. Lavori di ristrutturazione in corso e l’erba del campo da calcio antistante, perfettamente tagliata, sono alcuni dei dettagli che rendono ora l’antico istituto molto più curato, come pronto per le riprese de Il Collegio.

Questi indizi non fanno di certo la prova che, in effetti, la nuova stagione avrà la sua collocazione tradizionale. D’altra parte, nemmeno la teoria dello spostamento a Roma è ancora ufficiale.

Anche noi abbiamo riportato questa notizia, pur mantenendo il condizionale, come d’obbligo. Questo perché mancano ancora le dichiarazioni da parte della produzione su questo importante aspetto del docu-reality.

Secondo Ivan, la spiegazione dello spostamento da Bergamo a Roma, che risiederebbe nel garantire la massima sicurezza da COVID-19, è un po’ troppo forzato.

In ogni caso, infatti, i collegiali non avranno la possibilità di muoversi liberamente nel bergamasco, zona che (purtroppo) è tra le più colpite di tutta Italia dall’emergenza Coronavirus.

Insomma, ad oggi, la possibilità che il Collegio venga girato a Roma è quella che va per la maggiore. Tuttavia, fino all’annuncio ufficiale, il ritorno nel Convitto a Celana di Caprino Bergamasco non è ancora da escludere del tutto.

IL COLLEGIO 5 SI FARA' ANCORA A BERGAMO!!!? *ecco la verità*

