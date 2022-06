Aquaman 2: Amber Heard è stata davvero tagliata fuori dal film?

Amber Heard fuori da Aquaman 2? Poche ore fa sembrava certo, ma subito dopo non si è fatta attendere la smentita dell’autrice. Un dettaglio che conferma che, nonostante il processo che l’ha vista coinvolta insieme all’ex marito Johnny Deep si sia concluso, i rumors non si sono di certo placati. Anzi.

Che cosa è successo, Aquaman 2 e Amber Heard

Come tutti sanno nel sequel di Aquaman, The Lost Kingdom, era già previsto il ritorno di Amber Heard nel ruolo di Mera dal momento. La Warner infatti non aveva interrotto i rapporti di lavoro con l’attrice come invece era avvenuto con Johnny Depp. Tuttavia l’esito del processo, che ha visto uscire Johnny Deep indenne dalle accuse, potrebbe avere un’eco anche per lei portando a un vero e proprio ribaltamento della situazione.

Non è un caso che, quando nelle ultime ore una fonte apparentemente vicina alla Warner aveva parlato del fatto che l’attrice fosse stata tagliata fuori da Aquaman 2, tutti l’abbiano presa per vera. Ovviamente è bene ricordare che non si tratta di una comunicazione ufficiale da parte dalla major e, infatti, poche ore fa non sono mancante le parole di commento dell’attrice la quale, raggiunta da The Blast, non ha esitato a dire la sua:

La fabbrica dei gossip va avanti sin dal primo giorno, inaccurata, priva di sensibilità e tossica.

Non ci resta che aspettare per scoprire che cosa succederà.

Aquaman 2 la petizione contro Amber Heard

Già all’alba del processo Deep VS Heard, che passerà alla storia del diritto USA non solo come uno dei più controversi ma per la massiccia presenza di contenuti a esso dedicati sui social network, era balzata agli occhi di tutti una petizione con cui il pubblico chiedeva che Amber Heard fosse tagliata fuori da Aquaman 2.

Al momento non ci sono prove che questa vox populi possa essere tenuta in considerazione dalla Warner per le proprie scelte future.

Aquaman 2 Jason Momoa che cosa ne pensa

Si sa Jason Momoa è un tipo tranquillo, che cerca di tenere un profilo molto basso quando si tratta di vita privata. Tuttavia l’attore non si è mai apertamente schierato contro l’attrice. Anche su questo fronte non ci resta che aspettare per capire se mai l’attore avrà l’occasione e/o il desiderio di dire la sua.