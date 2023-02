Outer Banks 3: la spiegazione del finale e le possibili evoluzioni

Finalmente oggi è il 23 febbraio e debutta su Netflix Outer Banks 3. Ho visto la terza stagione in anteprima e qui vi lascio la mia opinione senza spoiler. Piccola anticipazione: mi è piaciuta molto. Se come me avete apprezzato la nuova stagione di Outer Banks, tanto da divorarla in un solo giorno, siete nel posto giusto. Il finale di OBX 3 è dolce amaro e lascia aperte diverse domande sul futuro dello show Netflix. Ecco quindi la spiegazione del finale di Outer Banks 3 e le possibili conseguenze.

Prima vi lascio trailer di Outer Banks 3

La spiegazione del finale di Outer Banks 3

Il finale della terza stagione di Outer Banks chiude molte linee narrative ma ne apre di nuove. Sarah e John B trovano El Dorado ma poco dopo la grotta che custodiva il tesoro crolla, portando con se il villain della stagione. Il padre di John B è rimasto ferito in uno scontro e perde la vita proprio a causa del colpo di arma da fuoco. Stessa sorte spetta al padre di Sarah, in questo caso lui si sacrifica per la figlia e si getta dal dirupo. I Pogues tornano così nelle OBX con il poco tesoro che sono riusciti a trafugare.

A questo punto la serie sceglie di adottare la tecnica dello skip temporale: improvvisavate ci ritroviamo a 18 mesi dopo la scoperta di El Dorato. L’intera banda viene premiata per la scoperta del tesoro di El Dorado e della Royal Merchant. Ogni personaggio ha una nuova vita: Sarah e John B vivono assieme, Kiara cura le tartarughe, JJ ha aperto un negozio dedito al surf e Pope continua a studiare. Peccato che a rovinare i piani arrivi un gentile signore che chiede ai Pogues di risolvere il mistero della nave scomparsa di Barbanera.

Così si conclude lo show, facendoci intuire che il gruppo avrà una nuova ed avvincente avventura nella nuova stagione della serie. Sicuramente la ricerca della nave e del tesoro di Barbanera richiederà almeno due stagioni per essere portato a termine. Quindi si, possiamo attenderci non solo OBX 4 ma anche OBX 5.

Felici? Perche io lo sono davvero tanto!

