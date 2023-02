Marco Mengoni: annuncia il live al Circo Massimo, per chiudere il tour negli stadi 2023

Marco Mengoni, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo, ha appena annunciato il gran finale per il suo tour estivo che si terrà negli Stadi.

Il 15 luglio 2023 è in programma, dunque, un evento live al Circo Massimo a Roma, location deputata ai grandi happening, per chiude la sua stagione live estiva.

Nei prossimi mesi verrà pubblicato anche il nuovo album, terzo e ultimo capitolo della trilogia Materia, dopo i due precedenti tasselli, Terra e Pelle.

La data al Circo Massimo è la celebrazione di questi ultimi due anni incredibili per Marco, iniziati con la pubblicazione della prima parte del progetto e culminati con la vittoria al Festival con il brano Due vite.

Ecco dove e quando comprare i biglietti

I biglietti per la data al Circo Massimo di Marco Mengoni saranno disponibili dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 23 febbraio, in prevendita anticipata My Live Nation, e in vendita generale dalle ore 11.00 di venerdì 24 febbraio su:

ticketone.it,

ticketmaster.it.

Le date di Marco Mengoni negli stadi 2023

Dopo il successo degli stadi della scorsa estate e il tour nei palazzetti tutto sold out concluso lo scorso autunno, l’artista porterà live la trilogia Materia insieme ai suoi più grandi successi sui palchi dei principali stadi italiani.

CALENDARIO

17 giugno 2023 – BIBIONE – Stadio Comunale (Data zero)

20 giugno 2023 – PADOVA – Stadio Euganeo

24 giugno 2023 – SALERNO – Stadio Arechi

28 giugno 2023 – BARI – Arena della Vittoria

1 luglio 2023 – BOLOGNA – Stadio dall’Ara

5 luglio 2023 – TORINO – Stadio Olimpico

8 luglio 2023 – MILANO – San Siro

15 luglio 2023 – ROMA – Circo Massimo

Il tour estivo di Mengoni è organizzato e prodotto da Live Nation con Radio Italia che è la radio partner del tour.

I biglietti ancora disponibili per le varie date sono su Ticketone.it , Ticketmaster.it e Vivaticket.com.

