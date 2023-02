Outer Banks 3, la recensione

Finalmente oggi è il 23 febbraio e debutta su Netflix Outer Banks 3. Ho visto la terza stagione in anteprima e posso assicurarvi che merita la visione. Non è perfetta ma ha tutti gli ingredienti fondamentali per soddisfare i fan dello show. Non riesco nemmeno a descrivevi quanto ho atteso questa nuova stagione. Si, principalmente per rivedere JJ e Kiara, lo ammetto! La seconda mi ha definitivamente conquistata grazie alla storia in continua evoluzione ed al cresce delle relazioni tra i personaggi. Outer Banks non è una storia di amicizia qualsiasi ma intreccia i rapporti adolescenziali con le complicate relazioni genitori-figlio e l’avventura alla Indiana Jones. In sostanza si, ho apprezzato questa nuova stagione di Outer Banks e non vedo l’ra di rivederla. Probabilmente farò a breve un rewatch.

Ecco il trailer di Outer Banks 3

Outer Banks 3: all’insegna dell’avventura!

La terza stagione di OBX alza ulteriormente il livello di azione ed avventura come mai visto prima. El Dorado non è più soltanto un mito destinato a restare celato tra le antiche mappe e le leggende tramandate di famiglia in famiglia. L’azione ragione livelli mai visti prima. I paesaggi sono incredibili e le avventure diventa quasi folli. OBX3 alza la posta in gioco e sarà difficile eguagliarla nelle stagioni successive.

Non tutto pero è rose e fiori…

Nonostante la terza stagione di OBX mi sia piaciuta, devo ammettere che non è priva di difetti. La serie non è perfetta. I problemi principali ruotano proprio attorno alla missione El Dorado. Il villain della terza stagione non è più Ward Cameron ma il personaggio interpretato da Andy McQueen, probabilmente il peggio riuscito della serie. È un villain ultra caricaturale e stravagante, eccessivo in ogni sua mossa e per nulla credibile. È ossessionato dal mito di El Dorado e senza scrupoli.

A rendere leggermente irritante la nuova stagione della serie Netflix è il costante fallimento dei piani dei Pogue. La squadra si organizza, pianifica ma tutto termina quasi sempre in una disfatta. La situazione si ripete e si ripete ancora e ancora, tante e tante volte. Alla lunga diventa prevedibile. È credibile perchè i protagonisti sono dei ragazzini che agiscono come tali ma alla lunga stufa.

Il romance di Outer Banks 3

Il romance avrà un ruolo molto importante in Outer Banks 3, come nasconde il titolo… tre coppie sono all’orizzonte. Confermata la ship JJ e Kiara, un lento slow burn caratterizzato dal trope dell’friends to lovers che vi farà sudare freddo fino alla fine. Si, un episodio è interamente dedicato a loro.

Lo ammetto, loro sono il principale motivo per cui attendevo con ansia la nuova stagione della serie Netflix. JJ è in assoluto il mio personaggio preferito della serie. Rudy Pankow ha costruito un personaggio che è imprevedibile in senso positivo. JJ è impulsivo, ribelle, scapestrato ma disposto a tutto, davvero a tutto, pur di salvare o aiutare i suoi amici. Non esita a mettere in pericolo la sua vita se questo significa salvare un altro Pogue. È in assoluto il personaggio con il passato più complicato di tutti: il padre è violento e dipendente dall’alcol, non ha più una casa ed è completamente senza famiglia. Kiara è la luce che lo illumina. Non hanno bisogno l’uno dell’altro per brillare nello show ma assieme sono il supporto di cui inconsapevolmente necessitano. Kiara è per nascita una Kook ma per scelta una Pogue e JJ la comprende e supporta come mai nessuno ha fatto. I due sono teneri, credibili e davvero molto belli assieme. La loro è la relazione romantica della terza stagione di OBX, senza dubbio alcuno. Outer Banks 3 dedicata l’intero nono episodio alla concretizzazione di questa ship, uno degli episodi più belli dell’intera serie. Suderete freddo prima di vedere i due assieme ma sarete ricompensati.

Pronti ad innamorarvi ancora una volta di OBX? Tranquilli in questo caso non resterete delusi e non sarete privatati della vostra serie del cuore dato che Netflix, ancora prima del debutto di OBX 3, ha già rinnovato lo show per la sua quarta stagione e probabilmente non sarà l’ultima.