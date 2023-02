Outer Banks 3: chi muore? Attenzione SPOILER

La nuova stagione di Outer Banks è appena approdata su Netflix. Da oggi, 23 febbraio, sono disponibili sulla piattaforma dalla grande N i nuovi episodi di OBX 3. Noi abbiamo già visto la serie e qui trovate il nostro parere in merito, ci è piaciuta parecchio. Il finale lo definirei dolce amaro. Se non volete ricevere spoiler proseguite la lettura del pezzo solo dopo aver terminato la visione di Outer Banks 3. Altrimenti siete stati avvisati. Curiosi di scoprire chi muore all’interno di Outer Banks 3?

Prima, vi lascio il trailer di Outer Banks 3:

Ecco chi muore al termine di Outer Banks 3

Ora entriamo nella zona rossa degli spoiler, siete avvisati. Sono due le grandi morti di Outer Banks 3 ed avvengono praticamente in concomitanza. Prima a trovare l’accesso aldilà è Ward Cameron, il padre di Sarah, egoista ed opportunista quasi fino alla fine, si sacrifica per la figlia e si getta sul nemico cadendo così da un dirupo. La caduta vertiginosa è fatale.

Il secondo personaggio a dire addio a OBX è Big John, il padre redivivo di John B. L’esploratore, traduttore e navigatore dello show resta ferito da un colpo d’arma da fuoco mentre stava per entrare nel suo amato El Dorato. Morirà non avendo mai vista la terra da lui stessa scoperta e sempre sognata.

Outer Banks 3 segna così la fine del rapporto genitori-figli. Lo show Netflix si era fino ad ora contraddistinto per la contrapposizione tra i distinti caratteri di Ward Cameron, Kook magnate dell’edilizia e uomo senza scrupoli, e Big John, Pogue e esploratore che versa in difficili situazioni economiche. I due si alleano per recuperare il tesoro della Royal Merchant: Ward fornisce i fondi e Big John il sapere ma l’alleanza va in fumo quando avvicinano al bottino, Ward vuole tutto per se e non desidera più attendere, decide così di sbarazzarsi di Big John. Peccato che il padre di John B non sia realmente morto e tornerà a tormentare il padre di Sarah fino alla vera fine.

La storia d’amore tra John B e Sarah è davvero quella dei moderni Romeo e Giulietta.