Teen Wolf: Il Film, la recensione

Finalmente è arrivato il momento: Teen Wolf: Il Film è disponibile su catalogo di Paramount+ Italia. La pellicola sequel dell’amata serie tv fa il suo debutto sul territorio nostrano dopo quasi un mese dal lancio americano, peccato non aver visionato il film in contemporanea con i colleghi statunitensi ma l’importante è averlo visto. Tutta l’attesa è stata ripagata? In parte si ma per certi aspetti anche no. Mi spiego subito meglio. Da grande fan del franchise è ovvio che visionando la pellicola sia rimasta emozionata dal ritorno dei tanti personaggi che per anni ho visto sul piccolo schermo, peccato che una parte più razionale di me non sia stata in grado di chiudere gli occhi di fronte ad alcuni difetti di sceneggiatura. L’effetto nostalgia ad ogni modo ha prevalso. Resto fermamente convinta che il film raggiunga l’obbiettivo per cui era stato creato: risollevare e rivitalizzare il franchise in favore della nuova serie tv ambientata nello stesso universo, Wolf Pack. Sicuramente se siete fan di Teen Wolf non potete perdervi Teen Wolf: Il Film, la pellicola è pensata proprio per i fan dello show MTV. Ecco la recensione di Teen Wolf: Il Film.

Prima di lasciarvi alla recensione di Teen Wolf: Il Film, ecco il trailer:

Teen Wolf: Il Film quando la nostalgia prevale

Teen Wolf: Il Film è ambientato ben 13 anni dopo gli eventi del finale narrati nella serie tv. Scott McCall ora residente a Los Angeles e resta lontano dalle vicende paranormali di Beacon Hills. Peccato che nella sua città natale sia emerso un terribile male, i lupi ululano ancora una volta, e solo un licantropo come Scott McCall può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale.

La scelta del periodo temporale in cui ambientare il film l’ho trovata assolutamente sensata: abbiamo visto i personaggi da adolescenti, con problemi e dinamiche da adolescenti ed ora li rivediamo da adulti, con un lavoro e responsabilità a cui rendere conto. Così come gli attori sono cresciuti e cambiati, lo sono anche i loro personaggi. Scott è sempre Scott, leale e disponibile fino all’ultimo secondo e sempre pronto a sacrificarsi per il bene dei suoi amici. Avrà cambiato città ma è lo stesso ragazzo con il DNA da eroe che avevamo lasciato anni fa. Infondo è anche per questo che gli vogliamo tanto bene.

Lydia e Derek sono i personaggi che maggiormente sono evoluti, cambiati e maturati. Ora Lydia gestisce una galleria d’arte in una grande città e Derek è padre e deve prendersi cura del figlio adolescente. Entrambi sono soli, non hanno un compagno o una compagna. La loro solitudine viene spiegata nel corso della storia, In particolare l’assenza di Stiles avrà una risposta.

Il ritorno di Allison e il finale spiazzante

Il ritorno di Allison è stato più sorprendete del previsto. Ammetto che mi aspettavo una storia diversa e con un finale decisamente diverso, così non è stato e forse sono anche felice. Allison non è un ricordo, non è una visione ma è davvero lei. La Allison del passato privata però dei ricordi positivi che aveva con Scott. Riporta in vita, dalla zona di limbo in cui si trovava, ora ha un solo obbiettivo: distruggere Scott McCall. Assurdo no? Sembra di essere tornati alla prima stagione di Teen Wolf quando l’enemies to lovers era l’ingrediente fondamentale. Per essere estremamente precisi il film rievoca tutte, e dico proprio tutte, le vibes della terza stagione della serie, villain compresi. Capisco la scelta, la terza stagione resta oggi ancora quella più amata dai fan. Creare nuovi cattivi e renderli ugualmente iconici sarebbe stato difficile, inoltre i villain hanno un collegamento diretto con la “morte” di Allison quindi da un punto di vista logico è stata presa la decisione giusta.

La storia d’amore tra Allison e Scott è la grande protagonista del film. I due sono la coppia della serie, anche se i fan hanno sempre amato Lydia e Stiles, quindi omaggiarli nel film era doveroso. Inoltre, la chimica tra Tyler Posey e Crystal Reed è decisamente migliorata e si percepisce la voglia dell’attrice di ritornare nel franchise.

L’assenza di Stiles non vi nego che si fa sentire, come del resto si percepiva già nell’ultima stagione dello show. Peccato che Dylan abbia scelto di non partecipare al film. Il suo contributo sarebbe stato importante per lo show.

Il finale è sicuramente spiazzante ed imprevisto. Uno dei più grandi protagonisti dello show lascia per sempre la saga. Ammetto che non me lo aspettavo e qualche lacrima è scesa. Allison, inoltre, non ritorna nel regno dei morti ma resta nell’universo dei vivi. Io forse devo ancora elaborare il finale del film perché mi ha davvero spiazzato. Pensavo che Allison ci avrebbe di nuovo lasciato, invece a Scott viene concessa una seconda possibilità di vita con il primo e univo grande amore. Lo ammetto: ora vorrei sapere come procedono le vite di Scott e Allison a Los Angeles. Mi piacerebbe vedere la coppia coinvolta in una situazione di vita più normale ad alle prese con i problemi quotidiani della vita da adulti. Considerando il successo del film, presumo che scopriremo presto se Teen Wolf: The Movie 2 diventerà realtà.