Outer Banks 4: Netflix rinnova la serie per un’altra stagione

OBX 4 è realtà! La serie Netflix Outer Banks è stata ufficialmente rinnovata per la quarta stagione, ancora prima del debutto sulla piattaforma streaming della terza.

In occasione del lancio della terza stagione di Outer Banks, previsto su Netflix il 23 febbraio, la piattaforma streaming dalla grande N ha organizzato un evento a Los Angeles intitolato Poguelandia. In sostanza si trattava di un vero e propio concerto sulla spiaggia con attività dedicate ai fan, momenti canori e gadget a tema OBX. Al termine della festa il cast della serie ha annunciato in pompa magna il rinnovo dello show per la quarta stagione.

Il trailer di Outer Banks 3

La sinossi di Outer Banks

Outer Banks è una storia di formazione che segue un affiatato gruppo di adolescenti nella località balneare di Outer Banks, Carolina del Nord. Un blackout causato da un uragano dà il via a una serie di crimini, spingendo questa banda di amici a prendere decisioni che stravolgeranno il corso della loro vita. La ricerca del padre del loro leader, amori proibiti, un’importante caccia al tesoro e le tensioni crescenti con i rivali trasformeranno la loro estate in un’indimenticabile avventura piena di misteri.