Amici: la lettera di Calma, lo sconforto di Aisha e Carola, lo show di Nunzio

Calma, subito dopo la sua eliminazione nella seconda puntata del Serale di Amici 21 ha lasciato un messaggio per i suoi compagni in casetta.

“Ciao ragazzi, gli ultimi giorni sono stati veramente difficili per me, però me ne vado via con un sacco di sorrisi e di ricordi belli, con zero rimpianti, c’è ancora tempo per i miei sogni, io auguro a tutti voi il meglio perché so benissimo quanto il mio carattere sia difficile e quanto siate stati bravi ad avvicinarmi a me. Io voglio bene a tutti, dal primo all’ultimo, nessuno escluso, compreso il mio caro vecchio nemico che poi nemico non è mai stato, Alex. Ti voglio un bene dell’anima ti ho sempre stimato un sacco come cantante. Spero di vedervi tutti di nuovo, di divertirci e io vi porto tutti nel cuore. Ciao“.

Aisha, intanto, è molto dispiaciuta per l’eliminazione di Christian. “È veramente una bella persona, lui sa quello che penso, è una di quelle persone silenziose che però ci sono, la cui presenza è importante”, si sfoga la cantante.

“Sono sicura che se un’amicizia è veramente importante poi continuerà, te lo porterai sempre dietro quello che ti ha insegnato, quello che avete vissuto. Le vere amicizie non finiscono mai“, la consola così Carola.

Proprio la ballerina, allieva di Alessandra Celentano, dopo la seconda puntata del Serale vive un momento di sconforto e si confronta con i compagni: “Non voglio uscire prima di aver dimostrato il lavoro che ho messo. Se uscissi la prossima puntata uscirei con dei rimpianti. Forse adesso vedo tutto così perché comunque è la seconda puntata che mi va male. Pensare a questo mi dispiace anche perché andrei via senza aver concluso delle cose“.

Sabato 2 aprile ci sarà la terza puntata del Serale di Amici 21 e la maestra Celentano lancia un guanto di sfida tra Leonardo e Nunzio!

La reazione dell’allievo di Raimondo Todaro al guanto lanciato dalla professoressa è assolutamente imperdibile. E voi siete d’accordo?