Oscar 2022: I look più belli della serata

Manca ormai pochissimo all’inizio degli Oscar 2022 e, mentre le star si preparano ad arrivare sul red carpet del Dolby Theatre, vediamo quali sono i look più belli della serata.

Si parte dall’Italia con Paolo Sorrentino e il cast di È stata la mano di Dio, tra cui spicca un’elegantissima Luisa Ranieri in rosso.

Bellissima anche Tati Gabrielle, recentemente co-protagonista di Uncharted.

Un vestito da favola firmato Gucci sulle sfumature del viola per Jessica Chastain, candidata come Migliore Attrice per Gli occhi di Tammy Faye.

Stupende anche le sorelle Haim che abbiamo visto insieme in Licorice Pizza, dove Alana interpreta la protagonista omonima.

Il potere del TRIO DELLE SORELLE HAIM #Oscar pic.twitter.com/lbiKkgBS6Z — La Rappresentante di Kendall 🇺🇦 (@SimonaCroisette) March 27, 2022

Elegantissimo Andrew Garfield, candidato come Miglior Attore in Tick Tick… BOOM!

QUESTO COMPLETO DI ANDREW GARFIELD BATTE TUTTI GLI ALTRI ECCO QUESTA È LA PERFEZIONE #Oscar pic.twitter.com/MISE7EpncO — solange ४ is livin la vida loki -38 (@nasoliscio) March 27, 2022

Semplice ma elegante anche Vanessa Hudgens, presentatrice d’eccezione sul red carpet degli Oscar 2022.

Vanessa Hudgens viene chiaramente di un altro pianeta 🧎🏻‍♀️ #oscar pic.twitter.com/gtX8HFdZGG — 𝙎𝙖𝙧𝙖 🖤 (@seadatrash) March 27, 2022

Un abito rosso stupendo e particolarissimo per Ariana De Bose candidata come Miglior Attrice non Protagonista per West Side Story.

Ariana DeBose impressionantemente PERFEITA no red carpet do #Oscars pic.twitter.com/m1T1bpDVNh — Batatinha #Oscars (@ofbatatinha) March 27, 2022

Elegantissimi anche Timotheè Chalamet e Zendaya che arrivano agli Oscar 2022 con un look glitter e rock.

i am literally losing it right now #Oscar pic.twitter.com/GIKrEa4AF9 — sarah 卌 is a complete mess (@barrysbigbiceps) March 27, 2022

Meravigliosa Olivia Colman, candidata per La figlia oscura, con un abito stile impero argentato semplice ma di classe.

Un look total black e un po’ gotico per Billie Eilish, candidate per la Miglior Canzone No Time to Die.

Billie paso de 19 a 39 en un vestido #Oscar pic.twitter.com/5Y3RbYcMSx — Alejandro Unite (@u_nite) March 27, 2022

Rock e decisamente non convenzionale anche Kristen Stewart, che arriva con uno shorts, giacca e camicia.

Un look rosso firmato Versace per Simu Liu, protagonista di Shang Chi.