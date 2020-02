Oscar 2020: Toy Story 4 vince come Miglior film d’animazione

Toy Story 4 si è aggiudicato il premio come Miglior film d’animazione agli Oscar 2020. Il quarto episodio dell’amatissima saga Pixar è riuscita a sbaragliare la concorrenza aggiudicandosi il premio dell’anno.

I produttori hanno ringraziato l’Academy per aver reso onore al loro film. “Siamo orgogliosi di far film per famiglie”, hanno detto. Toy Story 4 era l’unico film di casa Disney nominato agli Oscar 2020 quest’anno.

Tra gli altri titoli c’erano infatti altri titoli molto interessanti Dragon Trainer: Il mondo nascosto, Dov’è il mio corpo?, Klaus e Missing Link.

Insieme al premio per il Miglior film d’animazione è stato consegnato anche l’Oscar 2020 per il Miglior corto d’animazione. Ma in questo caso, dopo un dominio durato anni, il premio non è andato in casa Disney. La vittoria è andata al bellissimo ed emozionante corto indipendente Hair Love.

Il cortometraggio narra la storia di un papà alle prese con la capigliatura ribelle di sua figlia. Insieme a lei, e non solo, scoprirà un nuovo talento nell’acconciare i capelli in mille modi diversi.

I produttori hanno ringraziato spiegando quando sia stato importante celebrare l’idea della bellezza della capigliatura tipicamente afroamericana, ma anche un’ideale di famiglia capace di andare sopra ogni cosa. Nel ricevere il premio hanno ricordato Kobe Bryant al quale hanno voluto dedicare la mitica statuetta.

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar” sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.