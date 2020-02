Oscar 2020: Idina Menzel canta Into the unknown in 9 lingue (VIDEO)

In occasione dei premi Oscar 2020, Idina Menzel, una fra le più celebri attrici di Broadway, si è esibita sulle note di Into the unknown. La canzone, come saprete, è la colonna sonora del film Disney Frozen 2, incentrato sulla storia delle principesse Elsa e Anna.

Into the unknown, scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, è interpretata nel film da Idina Menzel, che doppia Elsa e canta le sue canzoni, e da Aurora. Entrambe le artiste hanno calcato il palco del Dolby Theater di Los Angeles per interpretarlo, accompagnate da altre 9 artiste.

Già, perché Into the unknown agli Oscar 2020 è stata interpretata in 7 diverse lingue, fra cui il russo, il tedesco e lo spagnolo. Come di certo saprete, le canzoni della colonna sonora di Frozen (compresa Let it go) sono state oggetto di adattamenti in tantissime lingue.

Purtroppo, però, non abbiamo assistito all’esibizione di Serena Autieri. L’attrice campana è infatti rimasta fuori da questo straordinario gruppo di donne, lasciandosi un po’ con l’amaro in bocca! Sarebbe stato davvero epico vedere Serena cantare il pezzo!

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Idina Menzel con Into the Unknown agli Oscar 2020!

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world’s Elsas just took to the stage for a performance of “Into the Unknown.” #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Into the unknown, vi ricordiamo, è una delle canzoni nominate nella categoria Miglior canzone originale a questi premi Oscar 2020. Qui sotto trovate tutte le nomination nella categoria!

Miglior Canzone

I Can’t Let You Throw Yourself Away – Toy Story

(I’m Gonna) Love Me Again – Rocktman

I’m Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen 2

Stand Up – Harriet

Il brano, vi ricordiamo, è interpretato nella sua versione studio originale dai Panic! at the disco. In quella italiana invece a cantare il pezzo è Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.