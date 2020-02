Oscar 2020: Brad Pitt vince come Miglior attore non protagonista

Brad Pitt si è aggiudicato il premio come Miglior attore non protagonista agli Oscar 2020. Una vittoria meritata che si va ad aggiungere agli altri riconoscimenti ottenuti dall’attore per la sua interpretazione in C’era una volta… a Hollywood.

L’attore ha ringraziato Oscar a Tarantino, il suo regista. “Il cinema non sarebbe lo stesso senza di lui”, ha detto. Brad Pitt ha ringraziato anche la troupe al completo, compresi gli stunt-man – dal momento che nel film lui interpreta a uno di loro.

In C’era una volta… a Hollywood Brad Pitt veste i panni di uno stunt-man legato da una solida amicizia alla sua controparte attore, che nel film è interpretata da Leonardo Di Caprio. Ambientato nell’estate del 1969, il film mescola illusioni e realtà in una nostalgica dedica d’amore al cinema.

L’attore ha infine concluso: “Questo è per i miei bambini, faccio tutto per voi.” Nessuna menzione alla madre dei suoi figli purtroppo, Angelina Jolie, con la quale i rapporti sono ormai complicati, né a nessun’altra persona. L’attore si è infatti presentato alla cerimonia degli Oscar 2020 con la madre. I rumors del suo riavvicinamento a Jennifer Aniston non sono forse niente più che cronaca rosa.

Brad Pitt: “They told me I only have 45 seconds up here—which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week.” https://t.co/A8YBbWjv9z #Oscars pic.twitter.com/Dv7c3njgDA — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Brad Pitt ha vinto gli Oscar 2020 scontrandosi con una cinquina di super interpreti. Insieme a lui erano infatti nominati anche Tom Hanks – Un amico straordinario, Anthony Hopkins – I due papi, Al Pacino – The Irishman e Joe Pesci – The Irishman.

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar” sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.