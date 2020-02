Oscar 2020: come seguire la diretta in chiaro e in streaming

Siete pronti per gli Oscar 2020? L’appuntamento più atteso dell’anno per il mondo del cinema si sta avvicinando, quindi meglio farsi trovare preparati. Come saprete la cerimonia si terrà il 9 febbraio a Los Angeles presso il Dolby Theatre, ormai “casa” degli Oscar da diversi anni.

Tuttavia coloro che vorranno seguire la diretta dovranno star svegli tutta la notte.

Ecco quindi come seguire in modo facile e divertente gli Oscar 2020:

L’appuntamento è per ore 22.45 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) per la magica Notte degli Oscar 2020 con il Red Carpet e tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta della cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno (dalle 00.30) e in chiaro su TV8 (dalle 23.50).

Per coloro che volessero seguire gli Oscar in streaming basterà collegarsi alla piattaforma SkyGo e NOWTV.

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar” sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone. Insieme a loro, ospiti in studio la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, il ristoratore, musicista e showman Joe Bastianich, il giornalista esperto di moda Ildo Damiano e l’attrice Euridice Axen.

Non ci resta dunque che programmare la sveglia e aspettare domenica notte… o meglio lunedì notte. Questa edizione degli Oscar potrebbe rivelare interessanti sorprese, tra ospiti speciali e premiati. Continuate a seguirci per scoprire che cosa accadrà prima e durante la diretta della notte più attesa dell’anno da tutti gli appassionati di cinema.