Sanremo 2020: Ultimo non sarà presente come ospite

Durante la conferenza stampa di questa mattina per la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è stato purtroppo confermato che Ultimo non sarà presente tra gli ospiti della manifestazione. Un sospetto che era in realtà quasi una certezza ma che ora è diventato ufficiale. Ad annunciarlo, il conduttore del kermesse Amadeus che ne spiega anche il motivo:

Ultimo è un ragazzo che stimo molto, con un grande prospettiva, un cantante di grande attualità. Appartiene alla lista di grandi nomi che abbiamo sondato. Ma come ho detto tante volte, non sempre le cose si incastrano. L’incontro positivo tra me e Ultimo non si è concretizzato per gli impegni del cantante. Rimane ovviamente il piacere di averlo incontrato e ho capito che aveva apprezzato il mio invito.

Si dissolve così il sogno da parte dei tantissimi fan di Ultimo di rivederlo ancora una volta sul palco del Teatro Ariston. Proprio Sanremo, in effetti, è stato un trampolino di lancio non indifferente per il cantautore romano. Prima con la sua vittoria tra le Nuove Proposte nel 2018 (con Il Ballo delle incertezze) e poi con il fatidico secondo posto del 2019 per la categoria Big (con il brano I tuoi particolari).

Forte dell’incredibile successo dei suoi primi tre dischi Pianeti, Peter Pan e Colpa delle Favole, Ultimo è riuscito in brevissimo tempo a raggiungere un incredibile traguardo. Il passaggio verso gli stadi che si realizzerà quest’anno rappresenta infatti la consacrazione definitiva di un successo che sembra non volersi davvero arrestare. Un successo che però prevede tanto lavoro ed impegni incompatibili con altri eventi, come in questo caso il Festival di Sanremo.

Amadeus conferma: purtroppo Ultimo non sarà presente come ospite a #Sanremo2020! 😥 pic.twitter.com/D4uajOcb0h — GingerGeneration.it (@TwitGinger) February 7, 2020