Oscar 2020, doppia nomination per Scarlett Johansson!

Sono appena state annunciate le nomination degli Oscar 2020 (scoprile subito QUI) e Scarlett Johansson è stata nominata per la prima volta nella sua carriera. Per ben due premi! L’attrice che il pubblico ama da anni per il suo ruolo di Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe è stata riconosciuta per due delle parti più importanti che ha interpretato quest’anno.

Scarlett Johansson è stata nominata come Migliore attrice non protagonista per JoJo Rabit e Migliore attrice protagonista per Storia di un matrimonio.

QUEEN Scarlett Johansson che si porta a casa la nomination a Miglior attrice protagonista per #MarriageStory e Miglior attrice non protagonista per #JojoRabbit #OscarNoms pic.twitter.com/LXGBvo1reM — GingerGeneration.it (@TwitGinger) January 13, 2020

JoJo Rabit:

Tratto da romanzo Il cielo in gabbia, JoJo Rabit ha come protagonista un bambino tedesco di nome Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) e soprannominato “Rabbit”, appartenente alla Gioventù hitleriana durante i violenti anni della Seconda guerra mondiale.

La sua visione nazista del mondo cambia completamente quando scopre che sua madre (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta una ragazza ebrea (Thomasin McKenzie). Da questo momento in poi Jojo dovrà fare i conti con i dubbi sorti riguardo il nazionalismo e in questo dissidio interiore verrà aiutato soltanto dal suo amico immaginario, una versione idiota e caricaturale di Adolf Hitler (Taika Waititi).

Storia di un matrimonio:

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, invece, e un ritratto intenso e coinvolgente della rottura di un matrimonio e di una famiglia che resta unita. Nel cast, oltre a Scarlett Johansson, anche Adam Driver, Laura Dern (anche lei nominata agli Oscar 2020 come Miglior attrice non protagonista), Alan Alda e Ray Liotta.