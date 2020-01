Disney On Ice – Frozen: lo spettacolo arriva a Roma e a Milano

La magia di Frozen sta per arrivare anche in Italia. Lo spettacolo firmato Disney On Ice, che ha conquistato mezzo mondo, si appresta a sbarcare anche nel nostro paese con un piccolo tour che toccherà Milano e Roma. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del Classico Disney, ma anche per gli appassionati di pattinaggio su ghiaccio.

Presentato da Applauso in collaborazione con The Base, lo show di Frozen sarà a ROMA dal 16 al 19 gennaio (Palazzo dello Sport) e a MILANO dal 23 al 26 gennaio (Mediolanum Forum di Assago). Sedici repliche per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney.

“Durante gli anni delle nostre produzioni Disney On Ice, Feld Entertainment non ha mai avuto una storia del genere” spiega la produttrice Nicole Feld. “Disney Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà infatti a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di prim’ordine”.

In “Disney On Ice: FROZEN, Il regno di ghiaccio” Topolino e Minnie accompagnano gli spettatori nel magico mondo di Arendelle, con ospiti speciali come le amate principesse Disney e i personaggi di Toy Story e Alla Ricerca di Nemo della Disney•Pixar, oltre ai personaggi de Il Re Leone, tutti riuniti per dimostrare che l’amore vero è l’emozione più forte e potente di tutte. Alla regia, Patty Vincent afferma, “Il nostro obiettivo è mostrare questi personaggi pieni di emozioni e in grado quindi di emozionare il pubblico e di farlo cantare e ballare per tutta la durata dello show.”

Ecco le date dello show Disney On Ice – Frozen: Il regno di ghiaccio:

CALENDARIO ROMA Disney On Ice – Frozen: Il regno di ghiaccio

Giovedì 16.01.2020 ore 19:30

Venerdì 17.01.2020 ore 20:00

Sabato 18.01.2020 ore 11:30

Sabato 18.01.2020 ore 15:30

Sabato 18.01.2020 ore 19:30

Domenica 19.01.2020 ore 11:30

Domenica 19.01.2020 ore 15:30

Domenica 19.01.2020 ore 19:30

CALENDARIO MILANO Disney On Ice – Frozen: Il regno di ghiaccio

Giovedì 23.01.2020 ore 19:00

Venerdì 24.01.2020 ore 19:00

Sabato 25.01.2020 ore 11:00

Sabato 25.01.2020 ore 15:00

Sabato 25.01.2020 ore 19:00

Domenica 26.01.2020 ore 11:00

Domenica 26.01.2020 ore 15:00

Domenica 26.01.2020 ore 19.00