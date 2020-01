Oscar 2020: ecco gli artisti che si esibiranno sul palco

Come vuole la tradizione dell’Academy, anche nel corso degli Oscar 2020 vedremo le performance dal vivo degli artisti che interpreteranno le canzoni canditate. Tra di loro ci sarà anche Idina Menzel che, insieme ad Aurora, canterà Into the Unknown. Questa rappresenta l’unica nomination di Frozen 2 agli Oscar 2020.

LEGGI ANCHE: Oscar 2020: ecco tutte le nomination di questa edizione

Oltre ai cinque artisti nominati ci sarà uno speciale momento dedicato a Questlove e un parte di show condotta da Eímear Noone. Noone è la prima donna a condurre durante una diretta degli Oscar.

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno agli Oscar 2020:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” from “Toy Story 4” – Cantata da Randy Newman

Musica e parole di Randy Newman

“(I’m Gonna) Love Me Again” from “Rocketman” – Cantata da Elton John

Musica di Elton John; Parole di Bernie Taupin

“I’m Standing With You” from “Breakthrough” – Cantata da Chrissy Metz

Musica e parole di Diane Warren

“Into The Unknown” from “Frozen II” – Cantata da Idina Menzel and AURORA

Musica e parole di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez

“Stand Up” from “Harriet” – Cantata da Cynthia Erivo

Musica e parole di Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo

Vi ricordiamo che gli Oscar 2020 si terranno il 10 febbraio a Los Angeles presso il Dolby Theatre, come ormai accade da diversi anni. La cerimonia inizierà alle 20:00 ora locale, dunque quando in Italia saranno le 1:00 di notte circa. Il red carpet è previsto per 15:30 ora locale, 23:30 ora italiana.

Anche quest’anno l’Academy ha deciso di non selezionare un unico conduttore per la cerimonia. Una decisione dettata dal grande successo dell’edizione dell’anno scorso e che, si spera, possa giovare anche all’evento di quest’anno Sono comunque previsti momenti di intrattenimento con l’intervento di importanti guest-star sul palco del Dolby Theatre.