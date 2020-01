Amici 19: Skioffi litiga con tutta la sua squadra (VIDEO)

Il serale di Amici 19 è sempre più vicino e gli allievi cominciano a diventare sempre più agguerriti e a prescindere dallo spirito di squadra. E Skioffi, durante la puntata di oggi, toglie l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa.

Ai ragazzi viene comunicato dalla produzione che domani il torneo dei migliori è abolito e i ragazzi della squadra perdente che domani non verranno schierati dovranno affrontare un esame di sbarramento per rimanere nella scuola. L’esito della sfida tra i due team di Amici e gli schieramenti di domani sono quindi molto importanti.

Le due squadre si riuniscono per discutere su chi schierare per primi. In quella di Gaia vengono fuori molti dissapori. Il capitano dichiara di voler pensare soprattutto a se stessa in vista del serale. Questo infastidisce Stefano che le ricorda che ha cantato ben quattro volte nell’ultima puntata e che anche lui vorrebbe avere un’occasione per farlo.

I ragazzi, non riuscendo a mettersi d’accordo, stilano una classifica per decidere. L’ultima scelta per i ballerini è Ayoub e per i cantanti è Skioffi. I due ragazzi, pertanto, non verranno schierati e sanno che così rischiano di uscire. Il rapper è molto risentito per il giudizio dei suoi compagni di squadra. Così si convince ancora di più della mancanza di stima da parte loro nei suoi confronti e lo esprime apertamente.

Martina dice la sua e peggiora la situazione: se Gaia, Talisa, Federico e Jacopo sono schierati spesso è solo perché sono più forti. Intanto, nella squadra di Giulia, Devil A si propone per esibirsi per primo ma questa sua sicurezza infastidisce Francesco che come Skioffi vorrebbe avere le stesse opportunità degli altri.