Noah Centineo è bagnato fradicio durante la Water War con Jimmy Fallon

Sebbene non sia possibile seguirlo in diretta, Jimmy Fallon è ormai famoso anche in Italia per le trovate comiche che inserisce durante il suo The Tonight Show. L’ultima di queste riguarda Noah Centineo, che proprio ieri abbiamo rivisto nell’ultimo trailer di P.S.: Ti amo ancora.

Il giovane attore ha gareggiato con il conduttore nella Water War, una sfida in cui i partecipanti devono lanciare una carta presa dal mazzo. Chi getta la più bassa perde e si prende l’acqua in faccia. Niente di complicato, ma un’occasione per divertirsi. Almeno… così sembra essersela presa Noah Centineo che, nonostante fosse bagnato fradicio, ha comunque vinto la battaglia finale.

Guarda il video della Water Wars al The Tonight Show:

Water War with Noah Centineo

Per la sua spontaneità e simpatia Noah è diventato non solo un idolo delle teen, ma una giovane promessa delle rom-com -- e non solo! Dopo il successo di Tutte le volte che ho scritto ti amo, Noah Centineo ha partecipato ad altre produzioni Netflix guadagnatosi una nutrita schiera di fan in tutto il mondo.

Il suo prossimo film sarà proprio il sequel della pellicola che l’ha definitivamente lanciato. Stiamo ovviamente parlando di P.S: Ti amo ancora, in cui lo ritroveremo al fianco di Lana Condor. L’uscita del film è prevista per il 12 febbraio su Netflix. Non sappiamo ancora quali saranno i suoi prossimi progetti, ma forse lo rivedremo quest’anno per l’ultima episodio della saga.

Il terzo film è stato infatti girato in concomitanza con il secondo, P.S.: Ti amo ancora, per accorciare i tempi di post-produzione. Tuttavia Netflix non ha ancora rivelato quando sarà rilasciato. Probabilmente dovremo aspettare la fine dell’anno, se non l’inizio del 2021… ma speriamo di essere più fortunati.