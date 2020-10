Oroscopo sagittario: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

Sagittario

Cara amica del sagittario, non è facile piegare la testa e accettare le conseguenze delle proprie azioni, soprattutto se queste sono state fatte in totale assenza di ragione. Ma diventare grandi significa anche affrontare le proprie paure e le proprie insicurezze.

Amore: questa settimana, amica del sagittario, sarà impegnativa per te. Non hai assolutamente idea di quello che ti riserverà il futuro e cerchi di scaricare le tue insicurezze sulla persona che ti sta vicino. Naturalmente questo atteggiamento non giova né a te né a questa persona, e attenzione a non perdere il suo affetto per la tua troppa arroganza!

Amicizia: giovedì le stesse consigliano prudenza, amica del sagittario. Non è il momento giusto per mettersi a discutere delle futilità, meglio accettare la realtà dei fatti e continuare a comportarsi come se non fosse accaduto nulla, almeno per il momento.

Frase della settimana:

Nella bocca una melodia

Gli occhi che rincorrono

Un bagliore in mezzo a una via

Delle labbra che scorderò

Mentre il vento soffierà via

Anche l’ultimo falò

Potrei dirti un’altra bugia

Potrei dirti qualcosa di me

Ma non so niente di te

Ma non fa niente anche se, oh uh

In strada si parla di me

Il resto lo tengo per te, oh

Mi calma se questo è un rodeo (scusami)

Ci penserà il karma, dai, oh

Fa caldo e ti cala il pareo

E quando il sole chiede

Alla luna dove andrò

Andrò dovunque andrai, altrove no

Frase di Irama, nato il 20 dicembre 1995!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?