Oroscopo acquario: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

ACQUARIO

Cara amica dell’acquario, che succede? L’inizio della settimana si prospetta impegnativo per te e pieno di preoccupazioni. Le cose miglioreranno soprattutto a partire da mercoledì e nel fine settimana potrai goderti finalmente il tanto meritato riposo.

Amore: ne hai fatta di strada, amica dell’acquario! Hai lavorato molto per raggiungere questo grado di benessere con te stessa e non sei in grado di rinunciarvi per niente al mondo, specialmente per un rapporto che non sei sicura andrà bene. Giovedì le cose miglioreranno e tutto si sembrerà più chiaro.

Amicizia: è inutile fare programmi che sai di non poter rispettare, amica dell’acquario. Soprattutto, non vale far aspettare le proprie amiche e fingere qualcosa che in realtà non esiste. Pensaci, e vedrai che la soluzione ti verrà incontro da sola.

Frase della settimana:

Preferisco vivere

senza mai più chiedere

preferisco stringere

che lasciare perdere acquario

Vivo nel confronto

di un secolo e un secondo

e non trovo cosi assurdo

che il mondo sia un istinto

ti va se ci lasciamo

che torna il desiderio

poi vieni qui vicino

e raccontami un segreto

Io so di un vecchio pazzo

che parla alle persone

di cose mai accadute

per vivere un po’ altrove

Frase di Ultimo, nato il 27 gennaio 1996!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?