Oroscopo gemelli: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

GEMELLI

Cara amica dei gemelli, sembra che le cose per te prenderanno questa settimana una piega inaspettata che non avevi previsto nei giorni scorsi. Hai sicuramente molto da offrire, soprattutto alla persona che ti sta vicino, ma sembra tu abbia paura di fare passi falsi, osare troppo o troppo poco.

Amore: anche se le cose non sembrano andare come tu vorresti, non perdere la speranza che possano migliorare nell’immediato futuro. Hai bisogno d’amare, un bisogno davvero incontenibile, ma sembra che nessuno sembri capire questo tuo bisogno o almeno comprenderlo fino in fondo.

Amicizia: amica dei gemelli, cosa ti prende? Sei sempre la prima a concedere il tuo aiuto agli altri, ma in questo momento sei così concentrata su te stessa che tutto il resto del mondo sembra essere in secondo piano. Non sentirti in colpa per i tuoi sentimenti, ma ugualmente cerca di venire in contro agli altri quando questi hanno bisogno del tuo aiuto.

Frase della settimana:

Di febbraio

Sembra la fine del mondo, ma mi calma

Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda

Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me

Ti prendi gioco di me

Bell’atmosfera

Ti prego non mi uccidere il mood, dai

Chi se ne frega dei tuoi “ma”, dei tuoi “se”, dei tuoi “bla-bla”?

Voglio stare in good time (voglio stare in good time)

Bell’atmosfera (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Ti prego non mi uccidere il mood, dai (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Colpo di fulmine, tu chiedi a gemelli Franklin

Giornalisti si moltiplicano, Gremlins

Ho già risposto a ‘sta domanda se rileggi

Ciò che dici, no, no, non è radio friendly

Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party

Ti cerco nelle storie anche per due fotogrammi

Questi fanno le storie col tavolo degli altri

E vado down, down, down

Frase di Ghali, nato il 21 maggio 1993!

