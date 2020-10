FAMOSO The Movie diretto da Pepsy Romanoff è l’incredibile storia di Sfera Ebbasta!

Dalla periferia di Milano a star riconosciuta e stimata in tutto il mondo, Famoso The Movie racconta la genesi del Re della trap, ma soprattutto dell’artista italiano di maggior successo negli ultimi 20 anni.

Oggi, a quasi tre anni dal suo ultimo album che mandò per la prima volta sette brani di un artista italiano nella classifica delle top 200 global di Spotify, vanta 4.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha raccolto oltre 1.7 bilioni di stream complessivi.

Il film è anche l’occasione per assistere in anteprima,alla lavorazione del nuovo album di Sfera Ebbasta. Famoso The Movie ci porta in studio, nel cuore del processo creativo.

Il nuovo album di Sfera, come vi abbiamo raccontato qui, è di fatto uno dei progetti più internazionali della storia della musica italiana.

A queste immagini si alternano filmati inediti della carriera di Sfera Ebbasta dagli inizi a Cinisello nel 2014 ad oggi.

Raccontato in prima persona con l’ausilio delle voci della sua gente, in FAMOSO The Movie sono presenti i collaboratori più stretti, le persone con cui è cresciuto condividendo un percorso che non ha precedenti. Da sua mamma, a Charlie Charles, da Shablo ai diversi produttori. Il film è insomma l’incredibile storia di un gruppo di ragazzi che voleva cambiare la musica e che in pochi anni l’ha cambiata davvero.

Per la prima volta queste testimonianze ci restituiscono un ritratto del ragazzo che dalla periferia milanese è arrivato ai vertici di tutte le classifiche del paese. Un ragazzo che oggi è il principale riferimento per la nuova scena musicale italiana all’estero.

Qui sotto trovate il trailer del documentario!