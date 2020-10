Oroscopo leone: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

LEONE

Cara amica del leone, non perdere mai la speranza che le cose in futuro possano migliorare per te. Hai passato delle settimane di vuoto e adesso sei pronta a raccogliere i frutti di tutto ciò che hai seminato negli anni passati.

Amore: i ricordi di ciò che è stato nel passato non possono continuare a condizionare le tue azioni del presente. Hai certamente molto da regalare agli altri, ma questa tua diffidenza non fa altro che allontanarti dal resto del mondo. Cerca di guardare le cose da una prospettiva diversa, amica del leone.

Amicizia: hai certamente passato molto tempo in passato a rincorrere persone che non si meritavano tutte le tue attenzioni; ciò non vuol dire che tu debba ripetere gli stessi errori del passato, amica del leone. Rifletti meglio la prossima volta, e vedrai che le cose miglioreranno da sole.

Frase della settimana:

(Now brothers and sisters good night

I hope you’re feeling alright

It’s the return of the international dance hall

Coming back straight from the underground)

Voglio l’aria di mare

Il sole sulla faccia

Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia

Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi

Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto ieri

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera leone

Voglia di ballare un reggae in spiaggia

Voglia di riaverti qui tra le mie braccia

In una piazza piena

Per fare tutto quello che non si poteva (dance to the rhythm)

Frase di Alessandra Amoroso, nata il 12 agosto 1986!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?