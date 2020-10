Oroscopo scorpione: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

Scorpione

Cara amica dello scorpione, non è tutto oro quello che luccica! Questa è una lezione che fai fatica ad imparare, soprattutto quando si parla dei tuoi sentimenti e del tuo cuore. Fra mercoledì e giovedì le cose per te si metteranno decisamente meglio: devi solo avere la pazienza giusta e aspettare!

Amore: le stelle suggeriscono prudenza, amica dello scorpione. Hai sofferto in passato e il tuo cuore non è pronto ad una nuova delusione. Mercoledì tutto ti sembrerà più chiaro: devi solo avere il coraggio di aspettare e la forza d’animo per dire di no.

Amicizia: non c’è niente di meglio di una bella chiacchierata con le amiche, ma sembra che in questo momento le cose non vadano per il meglio. Il fine settimana sarà sicuramente il momento giusto per dire tutto ciò che pensi e per parlare a cuore aperto dei propri sentimenti.

Frase della settimana:

Mia Dolan: “Due possibilità: ora fai come dico, o fai come dico io! Chiaro?…”

Esaminatore: “Grazie.”

Mia: “Posso farla diversa…”

Esaminatore: “No, può bastare. Grazie infinite.”

Frase di Emma Stone nel film La La Land, nata il 6 novembre 1988!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?