Oroscopo ariete: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

ARIETE

Cara amica dell’ariete, non c’è niente di meglio di un bel momento di rilassatezza per sé stessi. Prenditi il tuo tempo e ragiona su ciò che sta avvenendo in questo momento nella tua vita: vedrai che mercoledì le cose ti appariranno molto più chiare e non ci sarà niente di più bello che realizzare le cose nel momento in cui queste appaiono più oscure.

Amore: hai tanto amore da dare, amica dell’ariete, e ti sembra che non ci sia nessuno in grado di meritarselo. Hai ragione a volere solo il meglio per il tuo cuore, ma stai attenta a non sembrare poi troppo cinica nei confronti di chi cerca di farsi amare da te senza ottenere alcun risultato favorevole.

Amicizia: non hai mai sofferto così tanto come in questo momento a causa di dissapori e certe strane situazioni che stanno avvenendo con le tue amiche più care. Non temere il loro giudizio, amica dell’ariete, e soprattutto non avere paura di comunicare i tuoi sentimenti, soprattutto se essi non ti fanno stare tranquilla.

Frase della settimana:

‘Sei sicuro che sia un incantesimo, vero?’ chiese la ragazza. ‘Comunque, non funziona molto bene, o sbaglio? Io ho provato a fare alcuni incantesimi semplici semplici e mi sono riusciti tutti. Nella mia famiglia, nessuno ha poteri magici; è stata una vera sorpresa quando ho ricevuto la lettera, ma mi ha fatto un tale piacere, naturalmente, voglio dire, è la migliore scuola di magia che esista, ho sentito dire… Ho imparato a memoria tutti i libri di testo, naturalmente, spero proprio che basti… E… a proposito, io mi chiamo Hermione Granger, e voi?’

Frase di Emma Watson, nata il 15 aprile 1990

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?