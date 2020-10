Oroscopo capricorno: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

Capricorno

Cara amica del capricorno, a caval donato non si guarda in bocca! Cerca di apprezzare le cose belle che stanno avvenendo in questo momento della tua vita, a gioire delle piccole cose. Non è per niente scontato essere sereni in un momento come questo, quindi rilassa la mente e il corpo per più tempo possibile.

Amore: cara amica del capricorno, hai un cuore grande ma una pazienza limitata. Non sei disposta ad aspettare troppo e questo naturalmente non fa bene alla tua relazione sentimentale. Cosa ne pensi di prenderti un momento di riflessione e ricominciare le discussioni poco prima del fine settimana?

Amicizia: anche se le cose non sembrano delle migliori, al momento, non perdere la speranza che possano migliorare nel futuro immediato. Amica del capricorno, ricorda chi c’è stato per te e comportati di conseguenza. Giovedì una bella notizia in questo senso migliorerà decisamente la tua giornata.

Frase della settimana:

Hope I only leave good vibes on your living room floor

It hurt so bad that I didn’t when you asked for more

Your dad probably loves me more than he ever did now capricorno

‘Cause I finally got out, yeah, we finally knocked down

‘Cause sometimes it’s better that way

Gotta let it go so your heart don’t break

‘Cause I love you

Yeah baby I love you

Just this one time hear what I’m tryna say

Know you might not feel quite the same way

But I love you

capricorno

I tell you, I love you

Why? Why wait to fight?

Give it a try

Or I’ll say goodbye while it’s right

Can we save tears in our eyes

I’m making you cry

Why wait to hate? Can we save love?

Frase di Zayn Malik, nato il 12 gennaio 1993!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?