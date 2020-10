Oroscopo pesci: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

PESCI

Cara amica dei pesci, sei in un momento molto particolare della tua vita, piena di decisioni da prendere e scelte fondamentali che potrebbero cambiare il corso degli eventi. Respira, rifletti senza paura sulle conseguenze delle tue azioni e vedrai che tutto sarà più semplice.

Amore: l’estate è stata turbolenta e l’autunno non cessa di stupirti con tutti i suoi cambiamenti, amica dei pesci. Le crisi avvengono e capitano proprio per essere superate e per imparare dai propri errori. Non avere paura di sbagliare, osa sempre!

Amicizia: è ora di farla finita con inutili giochetti e parlare chiaramente. Questo vale sia per te, amica dei pesci, che per la persona con la quale stai litigando ultimamente. Non serve a niente continuare questa guerra senza alcuno scopo; giovedì concentrati sul dialogo e il fine settimana sarà molto più rilassante delle giornate precedenti.

Frase della settimana:

I hear a lot about sinners

Don’t think that I’ll be a saint

But I might go down to the river

‘Cause the way that the sky opens up when we touch

Yeah, it’s making me say

That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy, pesci, holy, holy, holy

On God

Runnin’ to the altar like a track star

Can’t wait another second

‘Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me

Feels so holy

Frase di Justin Bieber, nato il 1° marzo 1994!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?