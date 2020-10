Oroscopo cancro: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

CANCRO

Cara amica del cancro, hai aspettato tanto tempo una notizia positiva che adesso hai quasi perso la speranza di riceverla. Giovedì e venerdì le cose si metteranno decisamente meglio e riuscirai a vedere tutto da una prospettiva diversa.

Amore: hai molte aspettative per quello che accadrà nei prossimi giorni che quasi non stai più nella pelle. Ricorda però che non sempre tutto ciò che è oro luccica, amica del cancro. Hai sicuramente le carte giuste per ottenere ciò che più vorresti, ma non vuol dire che tutto ti sia dovuto.

Amicizia: hai una spiccata necessità di dialogare, amica del cancro, soprattutto con chi in passato si è rivelato essere molto diverso da quello che tu ti saresti aspettato. Hai certamente bisogno di capirci di più, ma non eccedere nelle tue reazioni negative.

Frase della settimana:

You told me

There’s no need

To talk it out

Cause it’s too late

To proceed

And slowly

I took your words

And walked away

No looking back

I wont regret, no

I will find my way

I’m broken

But still I have to say

It’s alright, okay

I’m so much better without you

I wont be sorry

Alright, okay

So don’t you bother what I do

No matter what cancro you say

I wont return

Our bridge has burned down

I’m stronger now

Alright, okay

I’m so much better without you

I wont be sorry

Frase di Ashley Tisdale, nata il 2 luglio 1985!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?