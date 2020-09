Irama è uscito con Caroline Donzella? Ecco la verità

Il magazine Chi ha riportato in mattinata un selfie di Irama con una bellissima ragazza di nome Caroline Donzella, supponendo una frequentazione tra i due.

Irama scala le classifiche (e i cuori) della aspiranti showgirl. La scorsa notte, a Milano, è stato visto con Caroline Donzella, corteggiatissima da calciatori e attori, milionaria monegasca e prossimo volto nella trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Tra i due selfie e poi le luci della notte che si sono spente.

Sfortunatamente per la rivista, però, sembra proprio che tra i due non ci sia assolutamente niente. A dimostrarlo ci hanno pensato le talpe del web di Il VicolodelleNews. Gli utenti hanno segnalato, infatti, che Irama e Caroline non erano in realtà da soli. Nel selfie c’era anche Simone Rutigliano, lo stylist che si occupa dell’immagine del cantante, ed erano seduti su una Ferrari.

Inoltre, lo stylist ha fatto capire nella sezione commenti del selfie che l’incontro è legato al lavoro, nello specifico al video di Crepe. La foto sarebbe quindi legata alle riprese del videoclip e questo potrebbe spiegare anche la presenza della Ferrari.

Le talpe sono andate oltre e hanno indagato anche sulla relazione tra Irama e Victoria Stella Doritou, la sua fidanzata attuale. Sembra proprio che la loro storia vada a gonfie vele e di questo non possiamo che esserne felici.

La modella di origini greche è stata, infatti, al matrimonio della sorella del cantante di Mediterranea, Iolanda, che è stato celebrato il 12 settembre. Tante altre foto, testimoniano che il fidanzamento tra Irama e Stella non è assolutamente in crisi.