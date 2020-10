Oroscopo vergine: settimana dal 19 al 25 ottobre 2020

VERGINE

Cara amica della vergine, non sembra tu abbia intenzione di cedere a ciò che gli altri pensano essere la cosa migliore per te. Agisci secondo il tuo istinto, ma ascolta i consigli degli altri che spesso si rivelano essere molto più utili di quello che pensi.

Amore: non è di certo il momento migliore per la tua vita amorosa. Non capisci cosa possa andare così male, ma la realtà, amica della vergine, è che la prima nemica di te stessa sei proprio tu. Cerca di aprire la mente a nuove realtà e ad ascoltare di più la tua interiorità.

Amicizia: ricordi i momenti del passato in cui la spalla di un’amica è stata l’unica cosa a farti superare delle grandi delusioni e difficoltà? Non dimenticare chi c’è stato per te in quei momenti e cerca di comportarti allo stesso modo con gli altri.

Frase della settimana:

Ooh la la

By the pool we’re singing “Bailando”

Two ni-nights with a view, yeah

Keeping those blinds closed, yeah

She said I wanna find somebody by nightfall

Ooh na na, could it be ya

Baby, I like you

Oh, watching her move, I was lost in the rhythms

And she pulled me close by the look in her eyes

Don’t know her name but I know that I need her

She said “Boy, you won’t be lonely tonight”

She said “Ooh, ooh, ooh” vergine

Kiss me like your ex is in the room

Don’t you be afraid of something new

If you play it right, you can be that someone

Yeah, that someone who

Won’t leave me lonely tonight

Frase di Nick Jonas, nato il 16 settembre 1992!

COSA NE PENSERA’ DEL SUO OROSCOPO? E TU, COSA NE PENSI?