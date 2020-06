Federico Rossi e Paola Di Benedetto di nuovo insieme dopo il lockdown

Paola Di Benedetto e Federico Rossi dopo mesi di lontananza, dovuti al lockdown, si sono finalmente rivisti. I fan sono emozionati per aver appreso questa notizia e nel vederli ora più felici che mai. A dare l’annuncio sul loro incontro ci pensa oggi la stessa Paola, attraverso un post condiviso sulle sue pagine social.

La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha pubblicato in queste ore una foto che la ritrae abbracciata al cantante. Impossibile non notare la felicità della coppia nell’immagine che vede la Di Benedetto sorridere mentre guarda il fidanzato.“E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto… nemmeno sulla Luna”, scrive Paola sotto la foto condivisa su Facebook e che la ritrae insieme a Federico Rossi.

Sono diversi i commenti dei fan e dei loro amici, che sono davvero felici di assistere a questo momento atteso a lungo. Lo stesso cantante scrive: “Finalmente e ora chi ci stacca più”. Sembra proprio che la coppia non abbia più alcuna intenzione di separarsi, dopo aver trascorso così tanto tempo separati.

Paola ha passato la quarantena a Vicenza, a casa dei suoi genitori, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Ora finalmente ha avuto la possibilità di raggiungere Federico a Milano.

Ospiti di EPCC LIVE per una inedita ed esclusiva intervista, seguita da un collegamento a quattro con le loro compagne Bella Thorne e Paola Di Benedetto, ci sono stati lo scorso maggio proprio Benji e Fede.

Nel frattempo, la Di Benedetto sogna la convivenza con il cantante. Lei stessa ha dichiarato, recentemente, di essere pronta a compiere questo passo. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire quando Paola e Federico andranno a vivere insieme.