Heroes all’Arena Di Verona con Random: info e biglietti

Domenica 6 settembre 2020, a chiusura della 14° edizione degli Italian Music Awards, Futurissima.net ospiterà Heroes, uno storico concerto a sostegno del fondo Covid19 – Sosteniamo la Musica.

In diretta dall’Arena di Verona 34 artisti, rappresentanti assoluti della nuova scena musicale italiana, si esibiranno in una maratona musicale di 5 ore di fronte ad un pubblico interamente composto da operatori socio- sanitari, gli eroi di questi mesi.

Per tutti gli altri l’evento sarà fruibile in live streaming sulla piattaforma e app Futurissima.net, acquistando un biglietto sulle principali piattaforme di smart ticketing, e sull’e-commerce e punti vendita la Feltrinelli. I biglietti sono in vendita su TicketMaster, TicketOne, VivaTicket e nei punti vendita ed E-commerce Feltrinelli a partire dal 14 luglio 2020.

Il cast di Heroes-Il futuro inizia adesso comprende:

Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante. Ci sono anche Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso e Willie Peyote.

L’evento è promosso da Music Innovation Hub, Spotify e FIMI a sostegno della filiera musicale, ecco il manifesto ufficiale:

“C’è chi dice che nella musica non c’è più nulla di nuovo da inventare. Noi non ci crediamo. Basta saper ascoltare. FUTURISSIMA guarda al futuro. La nostra missione: far crescere nuovi artisti. Abbattere le barriere tra generi, sottoculture, età, pubblici. Crediamo nella musica come strumento di emancipazione e riscatto. Radicati in Italia, parte della scena mondiale. Siamo cacciatori-raccoglitori che esplorano i paesaggi sonori”.

