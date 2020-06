Torniamo a parlare molto volentieri su Ginger Generation di Ernia, uno dei più importanti rapper italiani contemporanei. Il prossimo 19 giugno, infatti, l’artista ci regalerà un nuovo album, intitolato Gemelli!

Il terzo disco di Ernia è un album coeso ma sfaccettato, inscindibile ma plurale – proprio come una coppia di fratelli cresciuti nello stesso grembo. Gemelli spazia tra diversi generi che rispecchiano le molteplici anime dell’artista, nonché il suo background.

Attivate subito la prova gratis di Disney Plus!

Il nuovo lavoro arriva a distanza di due anni dal disco di platino raggiunto con 68, album che prendeva il nome dall’unico autobus che attraversa QT8, il suo quartiere d’origine a Milano. Come uccidere un usignolo, il suo primo album solista datato 2017 – dichiaratamente ispirato alle sue prime esperienze come rapper e al difficile impatto con il pubblico e la critica – ha poi ottenuto il plauso da parte di entrambi e la certificazione come disco d’oro. Il progetto è stato successivamente ripubblicato in un’edizione ampliata dal titolo Come uccidere un usignolo / 67.

Clicca qui per acquistare la versione standard del disco su Amazon!







A soli 26 anni Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, è cresciuto nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con situazioni le più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis ed ha saputo in poco tempo, raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena urban italiana.

Come acquistare Gemelli di Ernia



Vi informiamo che l’album è già disponibile perr il pre order online. Su Amazon, in ‘particolare, potrete acquistare una versione del progetto discografico di Ernia davvero molto speciale. La versione disponibile è infatti autografata dallo stesso artista ed è un’esclusiva Amazon. Il prezzo? 20,99 euro!

CLICCATE QUI O QUI SOTTO PER COMPRARE LA VERSIONE DI GEMELLI AUTOGRAFATA!