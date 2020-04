One World At Home: Lady Gaga sta lavorando senza sosta (VIDEO)

Le più grandi star della musica si uniranno in un evento globale per sostenere il personale del settore sanitario, impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus. Il nome dell’iniziativa è One World Together At Home ed è stata prodotta da Global Citizen con la collaborazione di Lady Gaga.

L’ evento avrà come ospiti molti cantanti e musicisti. Ecco i nomi: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan e Stevie Wonder.

Messa in onda di One World Together At Home

L’evento sarà presentato da Jimmy Fallon del The Tonight Show, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. La serata si svolgerà sabato 18 aprile, inizierà (ora italiana) alle 2 di notte e si terrà contemporaneamente su ABC, NBC, Viacom CBS Networks e iHeart Media negli Stati Uniti. In Canada verrà trasmessa nei network Bell Media, mentre domenica verrà mandata in onda sulla BBC One.

Anche MTV trasmetterà questo evento che passerà alla storia. Continuate a seguirci per conoscere tutto quello che c’è da sapere sulla messa in onda.

Lady Gaga è al lavoro per organizzare l’evento

Ecco il video in cui Lady Gaga è in collegamento con Jimmy Fallon parlando della sua quarantena. La cantante si trova con il suo staff e trascorre il suo compleanno coordinando l’evento.

Organizzato con Global Citizen e l’Organizzazione mondiale della sanità, One World Together At Home si prefigge di “curare” il mondo con l’intrattenimento e la gentilezza. I due enti hanno già raccolto 35 milioni di dollari durante la pandemia attraverso una serie di concerti in streaming.